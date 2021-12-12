В штате Кентукки число погибших при торнадо превысило 70

Более 70 человек погибли в результате торнадо в штате Кентукки в ночь на субботу. Точное число жертв пока не известно. Есть опасения, что число погибших может увеличиться.

Президент США Джо Байден пообещал, что правительство сделает всё возможное для помощи пострадавшим.

Президент подписал декларацию о чрезвычайных ситуациях. Она позволит выделить федеральные ресурсы для для штата Кентукки - наиболее пострадавшего штата среди других, также подвергшихся стихийному бедствию. Он оценил торнадо как одни из самых масштабных в истории страны.



Более 70 человек погибли в Кентукки в пятницу. Десятки людей находились в цехе свечного завода в городе Мэйфилд, когда обрушилась крыша.