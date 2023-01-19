В Швеции двух братьев признали виновными в шпионаже в пользу России

В Швеции бывшего сотрудника спецслужб и его брата признали виновными в шпионаже в пользу России, пишет агентство Reuters.
Пеймана Киа суд приговорил к пожизненному заключению, а его брата Паяму – к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.
Братья были арестованы в ноябре прошлого года, им обоим предъявили обвинение по статье о шпионаже с отягчающими обстоятельствами. Старшего брата, Пеймана Киа, обвинили также в грубом нарушении правил доступа к секретной информации.
По версии следствия, Пейман Киа добывал секретную информацию для россиян, когда служил в шведских спецслужбах и армии. А его брат в течение десяти лет поддерживал связь с российской военной разведкой ГРУ и передавал информацию за вознаграждение. Оба брата вину не признали.
Отмечается, что Пейману Киа 42 года, брат Паям младше его на семь лет. Оба они выходцы из Ирана.
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