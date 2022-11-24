В Швеции отпустили одного из задержанных по подозрению в шпионаже

Прокуратура Швеции в четверг отпустила одного из двух задержанных ранее местных жителей, которых подозревают в незаконной разведывательной деятельности. Второй задержанный пока остаётся под стражей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба государственной безопасности Швеции во вторник задержала в пригороде Стокгольма двух местных жителей по подозрению в шпионаже. В операции были задействованы спецназ и вертолёты.

Издание Aftonbladet сообщает, что задержанные - супружеская пара эмигрировавшая из России. По данным центра "Досье" и издания "Expressen", правоохранительными органами Швеции были задержаны 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена Кулькова. Они живут в стране с 1997 года, имеют шведское гражданство. Журналисты утверждают, что у обоих супругов образование в сфере электроники и техники. Они владели несколькими компаниями, некоторые из них производили и поставляли электронное оборудование. Среди стран, куда отправлялся товар была и Россия. Журналисты, исходя из образования и рода деятельности супругов, предполагают, что те могли быть связаны с радиоэлектронной разведкой ГРУ.