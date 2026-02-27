В Швеции военные подавили дрон недалеко от французского авианосца

Вооружённые силы Швеции подавили неизвестный дрон недалеко от французского атомного авианосца Charles de Gaulle, который стоит в шведском порту Мальме, сообщает SVT.

По данным телеканала, дрон заметил патрульный корабль ВМС Швеции.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что инцидент имел место. По его словам, это произошло в тот момент, когда российское военное судно находилось в проливе Эресунн – в шведских территориальных водах. Кому принадлежал беспилотник, точно неизвестно. Йонсон сказал, что, "судя по всему, существует тесная связь между российским военным судном и этим беспилотником", отмечает "Настоящее Время".

Вооружённые силы Швеции, как сказал он, отреагировали оперативно и подавили беспилотник. В шведской армии телеканалу сообщили, что после подавления связь с беспилотником была потеряна.

Вооруженные силы Швеции сообщили, что начато расследование инцидента.

Представитель Генштаба французских вооруженных сил Гийом Верне сказал France Presse, что дрон заглушили в 13 километрах от французского авианосца. "Шведская система сработала безупречно, и это не нарушило работу на борту", – сказал он.

Charles de Gaulle – крупнейший в мире неамериканский атомный авианоцец. Судно прибыло в Мальме 25 февраля для участия в учениях НАТО в Балтийском, Северном, Норвежском и Средиземном морях. Ранее власти Швеции заявили, что приняли особые меры перед визитом французского авианосца, в частности, был создана зона экстренного реагирования.

Минувшей осенью власти ряда стран северной и западной Европы, в том числе и Швеции, сообщали об инцидентах с неопознанными беспилотниками, в том числе над военными объектами. Прямо о причастности России к этим инцидентам не сообщалось, однако высказывались подозрения, что они являются элементом "гибридной войны", которую ведёт Москва.



