В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Швеции задержали 33-летнему мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Он содержится под стражей с 7 января, сообщила прокуратура страны.

"Предварительное расследование находится на ранней стадии. На данный момент следствие указывает на то, что подозреваемый связался с российской разведкой", – заявил прокурор Матс Юнгквист. Имя задержанного не раскрывается.

Подозреваемый был задержан 4 января. Известно, что он является жителем центральной Швеции. Издание Expressen писало, что, по версии следствия, мужчина занимался шпионажем с 2022 года и до момента задержания. Другие подробности дела неизвестны.

Самый кровавый год войны:
Самый кровавый год войны:

Самый кровавый год войны:

данные о погибших

Новости
Новости

