В Швейцарии пройдёт референдум по ограничению численности населения

В Швейцарии летом пройдёт референдум по вопросу ограничения численности населения до 10 миллионов человек к 2050 году. Всенародное голосование, как сообщило на этой неделе правительство страны, назначено на 14 июня.

Reuters отмечает, что планы организации референдума отражают широко распространенные опасения, связанные с высоким уровнем иммиграции. Одновременно существует риск лишить страну необходимых рабочих рук и подорвать отношения с Европейским союзом. Если порог в 10 миллионов человек будет превышен, то меры по соблюдению лимита, скорей всего, будут включать расторжение ключевого соглашения с ЕС о свободном передвижении людей.

Инициативу провести такое голосование выдвинула правая Швейцарская народная партия (SVP), которая является крупнейшей силой в парламенте. SVP давно использует антииммиграционную риторику в качестве краеугольного камня своих политических кампаний, пишет Reuters.

Население Швейцарии в нынешнем столетии росло стремительно, что вызвало опасения по поводу перегрузки инфраструктуры, завышенных арендных ставок и снижения заработных плат. Если в середине 1990-х годов население превышало 7 миллионов человек, то сейчас оно составляет более 9 миллионов и растёт быстрее, чем в большинстве соседних государств, в основном за счет иммиграции.

Под лозунгом "Сохраним то, что любим" сторонники референдума хотят ограничить возможности для лиц, ищущих убежища, и их семей на постоянное проживание в Швейцарии, если численность населения превысит 9,5 миллиона человек до 2050 года. В последующие годы, как предполагается, этот лимит будет ежегодно корректироваться швейцарским правительством с учетом возможного избытка рождаемости.