В Швейцарии умер сооснователь букмекерской конторы 1хBet

Сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков, которого несколько лет разыскивал российский Следственный комитет, умер в Швейцарии в возрасте 42 лет. Об этом сообщил его друг, основатель анимационной студии Toonbox Павел Мунтян.

По словам Мунтяна, Каршков "поехал в Швейцарию на чекап". Во время МРТ-исследования, контрастная жидкость для процедуры вызвала у бизнесмена аллергическую реакцию. Из-за этого Каршков впал в кому и умер.

Каршков родился в Киевской области в 1980 году, позднее переехал в Брянск. Там он возглавил отдел по борьбе с киберпреступностью местного УВД. В 2020 году Следственный комитет объявил в розыск Каршкова и ещё двух россиян по уголовному делу о незаконной игорной деятельности. После этого бизнесмен уехал на Кипр.