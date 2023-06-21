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В Швейцарии умер сооснователь букмекерской конторы 1хBet

Сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков, которого несколько лет разыскивал российский Следственный комитет, умер в Швейцарии в возрасте 42 лет. Об этом сообщил его друг, основатель анимационной студии Toonbox Павел Мунтян.

По словам Мунтяна, Каршков "поехал в Швейцарию на чекап". Во время МРТ-исследования, контрастная жидкость для процедуры вызвала у бизнесмена аллергическую реакцию. Из-за этого Каршков впал в кому и умер.

Каршков родился в Киевской области в 1980 году, позднее переехал в Брянск. Там он возглавил отдел по борьбе с киберпреступностью местного УВД. В 2020 году Следственный комитет объявил в розыск Каршкова и ещё двух россиян по уголовному делу о незаконной игорной деятельности. После этого бизнесмен уехал на Кипр.

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