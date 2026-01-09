В Швейцарии задержан совладелец бара, где при пожаре погибли 40 человек

В Швейцарии задержан совладелец бара Le Constellation, в котором из-за пожара в новогоднюю ночь погибли 40 человек, еще более 100 пострадали.

Как сообщает швейцарская газета 24 heures, Жака Моретти заключили под стражу по требованию прокуратуры из-за возможной угрозы побега. Эта мера должна быть подтверждена судом в течение 48 часов.

На решение прокуратуры повлияло гражданство Жака Моретти – он является гражданином Франции, которая, как отмечает 24 heures, не выдает своих граждан другим странам; а также его частые переезды – он работал на Корсике, в Верхней Савойе и Швейцарии. Исходя из этих данных прокурор решила, что задержание Моретти оправдано.

Как пишет Sky News, было решено, что второй владелец бара Джессика Моретти может оставаться на свободе под судебным надзором.

Владельцев бара подозревают, в частности, в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.

Ранее стало известно, что Le Constellation последний раз проходил полноценную проверку безопасности в 2019 году. Мэр горнолыжного курорта Кран-Монтана Николя Феро заявил, что у него "нет ответа" на вопрос, почему бар не проходил ежегодную проверку, но отметил, что группа из пяти сотрудников службы безопасности отвечает за проверку более десяти тысяч зданий.

По данным прокуратуры, пожар, вероятно, начался из-за бенгальских огней, искры от которых попали на потолок, покрытый акустическим поролоном. Феро заявил, что во время последней проверки поролон был признан приемлемым.