В Сибири мощный ураган, есть погибшие и пострадавшие

Ряд регионов Сибири накрыл ураганный ветер. Сообщается о как минимум двух погибших, есть и пострадавшие. Больше всего страдают Алтайский край, Красноярский край, Кемеровская и Новосибирская области. Из-за повреждения энергосистемы тысячи домов остались без электричества.

В Новокузнецке Кемеровской области погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина, сообщает "Интерфакс". Они находились в автомобиле, на который упало поваленное ветром дерево. Ещё два пассажира машины госпитализированы с травмами. Утром в этом же городе рекламная вывеска, сорванная ветром, упала и придавила прохожую - очевидцы помогли ей выбраться и вызвали скорую помощь.

Как сообщает "7х7", в Новосибирской области из-за ветра отключили электричество, в Красноярском крае ветер сорвал крыши. В Алтайском крае деревья упали на машины и автобус. Движение электричек и поездов в Барнаул приостановили, вагоны слишком сильно качает от ветра.

Во многих регионах ветром повреждены высоковольтные линии электропередач. Десятки тысяч абонентов остались без электричества, есть перебои в работе водопровода. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил в городе режим повышенной готовности. В городе не работают трамваи и троллейбусы, во многих районах нет света, остановлены котельные. Кузнецов заявил, что "с подобной стихией город не сталкивался с 1978 года" и призвал жителей не выходить на улицы, не отпускать детей из дома и не парковать автомобили вблизи зданий и деревьев.

Аварийные службы работают над устранением повреждений, однако метеорологи не прогнозируют прекращения ветра в ближайшие часы.