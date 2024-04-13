В сибирских регионах затоплены сотни приусадебных участков и домов

В Алтайском крае, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях продолжается паводок, затопленными остаются сотни приусадебных участков и домов. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По данным МЧС, в Томском районе Томской области в зоне затопления остаются 110 жилых домов. Больше всего – в посёлке Вершинино. Там, по словам главы района Вячеслава Черноуса, затоплено 27 домов и 66 участков.

Жителей населённых пунктов Воронино, Батурино, Чёрная Речка и Барабинка под Томском эвакуируют, сообщила в администрация региона. В районе остаются затопленными участки на четырёх автодорогах. Специалисты готовятся к новым взрывным работам на реке Томь.

В Кемеровской области поселок Тутуяс затопила одноименная река. В соцсетях жители пишут, что уже несколько дней ждут помощи. В местной администрации утверждают, что контролируют ситуацию, передаёт "Сибдепо".

В Алтайском крае под водой остаются 28 жилых домов и 74 приусадебных участка в трёх населённых пунктах, передает МЧС. На пяти участках автодорог ограничено движение. Затоплен один низководный мост в Алейском районе.

В Новосибирской области затоплены 205 дачных и 52 приусадебных участка. Наиболее сложная обстановка в Кочковском районе, где из берегов вышла река Карасук.