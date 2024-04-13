В Сиднее в результате ножевой атаки в ТЦ погибли пять человек

В Сиднее неизвестный напал на посетителей торгового центра с ножом. Сообщается о пяти погибших и восьми раненых, пишет The Sydney Morning Herald.

Нападавшего застрелила полиция. Раненых, в том числе ребёнка, госпитализировали. Несколько пострадавших находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Один из свидетелей, с которым поговорила газета, сообщает, что нападавший выглядел "рассеянным и хаотичным" и "просто бегал вокруг с ножом".

Личность нападавшего пока не установлена, его мотивы выясняются. Полиция предполагает, что он действовал в одиночку.

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