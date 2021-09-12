В Симферополе установили памятник Дзержинскому. В РПЦ недовольны

В Симферополе - столице аннексированного Крыма - 11 сентября установили отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщил сайт Крыминформ, близкий к российскому правительству Крыма, со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что отреставрированный памятник (бюст Дзержинского) установили в центре Симферополя в годовщину дня рождения основателя ВЧК - 11 сентября. По сообщению ведомства, на открытии памятника присутствовали ветераны органов госбезопасности и кадеты из школы №4, шефство над которой взяло крымское управление ФСБ.

В пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю заявили, что Дзержинский "боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты". Об этом пишет Крым.Реалии.

Феликс Дзержинский после большевистской революции 1917 года возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК), которая в годы Гражданской войны осуществляла террор в отношении людей, обвиняемых в причастности к контрреволюционным организациям. Чекистами стали называть работников органов госбезопасности, пришедших на смену ВЧК. Сотрудников современной российской ФСБ также нередко называют чекистами.

Установка памятника вызвала критику представителя РПЦ протоиерея Леонида Калинина. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он высказал мнение, что памятник "снесут местные жители", поскольку он оскорбляет "память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей".

В Крыму после взятия его под контроль Красной Армией осенью 1920 года жертвами красного террора стали десятки тысяч бывших белых офицеров и местных жителей.