В Симферополе за один день арестовали 25 крымских татар 

Суды в аннексированном Симферополе за один день, 26 января, арестовали минимум двадцать пять крымских татар, которые днём ранее были задержаны возле здания Киевского районного суда города.

25 января десятки крымских татар пришли поддержать шестерых крымчан, которым избирали меру пресечения по очередному уголовному делу в отношении религиозного движения "Хизб ут-Тахрир". Во время заседания полиция задержала свыше 30 человек. Позже большинству из них предъявили обвинение в "организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка".

На момент вечера пятницы суды успели вынести двадцать шесть приговоров. Двадцать пять обвиняемых получили от десяти до пятнадцати суток ареста, ещё одного оштрафовали на 20 тысяч рублей.