В Симферополе за один день арестовали 25 крымских татар 

Суды в аннексированном Симферополе за один день, 26 января, арестовали минимум двадцать пять крымских татар, которые днём ранее были задержаны возле здания Киевского районного суда города.
25 января десятки крымских татар пришли поддержать шестерых крымчан, которым избирали меру пресечения по очередному уголовному делу в отношении религиозного движения "Хизб ут-Тахрир". Во время заседания полиция задержала свыше 30 человек. Позже большинству из них предъявили обвинение в "организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка".
На момент вечера пятницы суды успели вынести двадцать шесть приговоров. Двадцать пять обвиняемых получили от десяти до пятнадцати суток ареста, ещё одного оштрафовали на 20 тысяч рублей.
- "Хизб ут-Тахрир" – международное движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира, но с 2003 года запрещено в России, где признано террористической организацией.
- После аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали массово преследовать на полуострове якобы последователей движения, в основном – крымских татар. Уголовные дела против них по статьям о терроризме зачастую заводят только на основании найденной при обысках религиозной литературы. На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся свыше трёхсот человек. Международные правозащитные организации признают их политическими заключёнными. Сами крымские татары считают, что их преследуют исключительно за несогласие с аннексией полуострова.
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