В Сирии прошли похороны десятков погибших при атаке беспилотника

В Сирии в пятницу прошли похороны десятков людей, погибших в результате атаки беспилотника на военную академию в городе Хомс во время вручения дипломов. В стране объявлен трехдневный траур.

Министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас также присутствовал на церемонии вручения дипломов, но покинул ее за несколько минут до атаки.

Ответственность за атаку никто на себя не взял. Минобороны и МИД страны обвинили в произошедшем "террористические группировки", не уточняя никаких деталей.

Ранее Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что в результате атаки погибли 89 человек, в том числе 31 женщина и пять детей. По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибло более 100 человек, более 125 человек получили ранения.

Как пишет агентство Reuters, всю ночь и утро пятницы сирийские правительственные войска вели артиллерийский обстрел по контролируемой повстанцами территории в северных провинциях Идлиб и Алеппо. Сообщается, что в результате этого обстрела погибли по меньшей мере 12 мирных жителей.

Атака беспилотника стала беспрецедентным случаем применения дронов против правительственных сил в войне, которая началась с протестов против президента Башара Асада в 2011 году и переросла в конфликт, в результате которого погибли сотни тысяч человек. В конфликт на стороне Асада вмешалась Россия. В последнее время активных боевых действий с участием российских военных нет, однако в стране по-прежнему остаётся российский контингент, в том числе авиация.