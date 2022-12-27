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В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов

Обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок пользователей онлайн-сервиса заказа такси "Ситимобил" попали в открытый доступ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на PR-директора сервиса Екатерину Зубенину.

Компания проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, какие еще данные стали доступны злоумышленникам. Организация также обратилась в полицию и уведомила об утечке Роскомнадзор.

"Тот факт, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых номеров в связи с крупными утечками других сервисов ранее, не снижает уровень нашей ответственности", – отметила Зубенина.

В организации утверждают, что злоумышленники связывались с представителями компании, шантажировали их и угрожали опубликовать более расширенную информацию.

  • Ранее во вторник телеграм-канал "Утечки информации" сообщил, что в открытый доступ были выложены 3,9 миллионов номеров телефонов клиентов и более 80 тысяч номеров телефонов водителей предположительно службы такси "Ситимобил". 23 декабря в сети были опубликованы более 4 тысяч фотографий паспортов водителей сервиса.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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