В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов

Обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок пользователей онлайн-сервиса заказа такси "Ситимобил" попали в открытый доступ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на PR-директора сервиса Екатерину Зубенину.

Компания проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, какие еще данные стали доступны злоумышленникам. Организация также обратилась в полицию и уведомила об утечке Роскомнадзор.

"Тот факт, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых номеров в связи с крупными утечками других сервисов ранее, не снижает уровень нашей ответственности", – отметила Зубенина.

В организации утверждают, что злоумышленники связывались с представителями компании, шантажировали их и угрожали опубликовать более расширенную информацию.