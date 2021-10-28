В СИЗО Беларуси найден повешенным подозреваемый в убийстве банкира

В СИЗО в Беларуси найден повешенным подозреваемый в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына. ТАСС и Baza со ссылкой на источники сообщают в четверг, что он покончил с собой. Официальной информации пока нет.

Тела Яхонтова и членов его семьи обнаружили в московской квартире 26 октября. Подозреваемый в убийстве Андрей Скрипкин, как сообщается, бежал в Беларусь, где накануне был задержан в одном из приграничных районов.

"На допросе в белорусском Следственном комитете Скрипкин дал признательные показания. По его словам, убийство не было спланированным и произошло спонтанно" - сообщал "Интерфакс".

Суд в Москве 27 октября принял решение о его заочном аресте и, как сообщается, в ближайшее время его должны были передать России.

Однако утром 28 октября, как утверждается, в камере СИЗО было обнаружено его тело. Предварительной причиной смерти, по данным белорусских СМИ, названа асфиксия (удушье).

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили во вторник, 26 октября, в квартире дома на Мосфильмовской улице. Как пишет "Коммерсантъ", Скрипкин - бывший партнёр Яхонтова по бизнесу. Он мог убить Яхонтова из-за возникшего между ними конфликта, а членов его семьи - как свидетелей. Его личность удалось быстро остановить по камерам наблюдения.

Яхонтов, как и другие руководители нынее обанкротившегося Смоленского банка ранее был судим за растрату и преднамеренное банкротство. Он был приговорён к шести годам колонии и в 2020 году вышел на свободу. Как пишет Би-би-си, в июне этого года в отношении Яхонтова приставами возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд рублей.