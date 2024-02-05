В СИЗО для Гейслер передали 30 литров воды и исчерпали лимит передач

Находящейся в СИЗО города Белгород активистке Надин Гейслер неизвестные передали 30 литров воды, чтобы исчерпать месячный лимит передач. Теперь родители Гейслер не могут передать дочери необходимые продукты и предметы личной гигиены.

2 февраля Свердловский районный суд Белгорода арестовал и отправил в СИЗО создательницу волонтёрской организации "Армия красоток", помогающей украинским беженцам, Надин Гейслер (настоящее имя – Надежда Россинская).

Гейслер обвинили в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства – якобы из-за сбора гуманитарной помощи для ВСУ.

Гейслер вину категорически отрицает. Арестованной грозит до шести лет колонии.

Надин Гейслер была задержана сотрудниками ФСБ в Белгороде, хотя ранее сообщалось, что она ещё в мае 2023 года уехала из России из-за угрозы уголовного преследования. Как активистка оказалась в российском городе - неизвестно. Знакомые Гейслер предполагают, что она могла приехать в Белгород, чтобы помочь вернуть в Украину собак, вывезенных из питомника в находящемся под контролем России Мелитополе.

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