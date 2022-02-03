В СИЗО Новосибирска у беременной умер ребёнок. Её не пускали в больницу

В новосибирском следственном изоляторе у арестованной 23-летней Инны Панфиловой, которая находилась на девятом месяце беременности, умер ребёнок.

Панфилову отправили в СИЗО в декабре за нарушение правил досрочного освобождения: по версии ФСИН, девушка, ранее осуждённая на 3,5 года за хранение наркотиков, но затем вышедшая из колонии по УДО, "злостно уклонялась от трудоустройства" и не приходила в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, при этом её неоднократно предупреждали о возможном аресте. Родные Панфиловой утверждают, что она постоянно ходила на собеседования, была готова работать "хоть уборщицей, хоть дворником", но её никуда не принимали из-за судимости.

Уже в СИЗО у Панфиловой выявили задержку развития плода и рекомендовали лечь в больницу на сохранение беременности. 19 января её госпитализировали, но почти сразу же вернули в СИЗО, где спустя десять дней у неё начались схватки. В результате ребёнок родился мёртвым.

В пресс-службе УФСИН по Новосибирской области после этого заявили, что "в СИЗО осуждённая была поставлена под наблюдение врачей в соответствии с имеющимися у неё хроническими заболеваниями", а также что "Панфилова не была привержена к предложенному лечению и не вела здоровый образ жизни длительное время". Родные девушки это опровергают. Они подали заявление в прокуратуру.