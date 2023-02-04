В СИЗО отправлен москвич, которого проверяли на причастность к NEXTA

Кузьминский районный суд Москвы в субботу отправил в СИЗО активиста Олега Селивёрова. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму. Селивёров был задержан 3 февраля после обыска у него дома. Об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на родственницу активиста.
О том, что именно вменяется в вину Селивёрову, официально не сообщается. Источники ряда СМИ, в частности РБК, ещё в конце января писали, что москвича подозревают в причастности к деятельности телеграм-канала Nexta Live, который в том числе освещает войну в Украине с критических по отношению к России позиций. Утверждалось, что Следственный комитет проводил проверку из-за постов в Nexta Live, опубликованных в марте прошлого года, и пришёл к выводу, что эти посты разместил Селивёров. Он сам тогда сообщил иззданию "База", что никак не связан с каналом. Однако спустя несколько дней Селивёров был задержан, как утверждают источники РБК, именно по подозрению в причастности к деятельности Nexta.
- Nexta Live известен как телеграм-канал, созданный журналистами из Беларуси, он был одним из основных источников информации о протестах в стране в 2020 году. Со временем он стал информировать о событиях не только в Беларуси, но и в других странах. Один из основателей проекта, Роман Протасевич, был арестован в Беларуси в 2021 году после того, как власти этой страны посадили в Минске рейсовый самолёт, на котором он летел. В Nexta Live заявили, что Селивёров не имеет отношения к проекту, "а люди, хоть минимально связанные с этим каналом, не посещают Россию и не находятся там".
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