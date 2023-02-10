В СИЗО умер крымскотатарский активист Джемиль Гафаров

В СИЗО в Новочеркасске (Ростовская область) умер крымскотатарский активист Джемиль Гафаров, ранее осуждённый российским судом по обвинению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". Её в России считают террористической.

О смерти Гафарова сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Гафарову было 60 лет. У него была диагностирована почечная недостаточность, а в ноябре 2022 года он перенес сердечный приступ. Гафаров утверждал, что администрация СИЗО отказывает ему в медицинской помощи. Адвокаты подчёркивали, что содержание в СИЗО опасно для жизни Гафарова.

"Он говорит, что ему очень плохо, два раза в день бывают приступы... Говорит, что пытаются дать какие-то лекарства, но чтобы их пить – нужна консультация врача по поводу почек, у него почечная недостаточность, а то, что дают от сердца – может отразиться на почках. Он даже не встает, когда говорит", – рассказывал в январе о состоянии Гафарова адвокат Эмиль Курбединов. Сам Джемиль Гафаров говорил, что ожидает этапа в российскую колонию.

"Выживу я на этапе или нет — непонятно. Как меня будут месяцами этапировать? Ехать будет очень тяжело", — рассказывал осужденный адвокату Эмилю Курбединову.

Российская ФСИН публично не комментировала информацию адвокатов и родных Гафарова.

11 января 2023 года крымских татар Алима Каримова, Сейрана Муртазу, Эрфана Османова, Джемиля Гафарова и Сервета Газиева, обвиняемых по так называемому делу крымских мусульман, российский суд приговорил к 13 годам лишения свободы, признав их виновными в причастности к террористической деятельности. Задержан Гафаров был в аннексированном Крыму в 2019 году. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными крымскотатарских активистов, задержанных тогда, в том числе и Гафарова.