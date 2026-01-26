В Славянске-на-Кубани после атаки дронов на НПЗ произошёл пожар

В Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотников произошли пожары на территории двух предприятий, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пострадал один человек, его доставили в больницу.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. В городе находится один из крупнейших НПЗ региона – "Славянск Эко", который ранее уже атаковали украинские войска. В апреле 2024 года после атаки дронов завод частично приостановил работу.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани "из-за падения фрагментов беспилотников" повреждены частные дома, в нескольких из них выбило стекла, в одном – повреждена кровля. Никто не подстрадал, сообщили в оперштабе.

Минобороны России отчиталось о 40 сбитых украинских беспилотниках над тремя регионами и акваторией Азовского моря в ночь на 26 января, в том числе над Краснодарским краем – 34.