Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Славянске-на-Кубани после атаки дронов на НПЗ произошёл пожар

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотников произошли пожары на территории двух предприятий, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Пострадал один человек, его доставили в больницу.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. В городе находится один из крупнейших НПЗ региона – "Славянск Эко", который ранее уже атаковали украинские войска. В апреле 2024 года после атаки дронов завод частично приостановил работу.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани "из-за падения фрагментов беспилотников" повреждены частные дома, в нескольких из них выбило стекла, в одном – повреждена кровля. Никто не подстрадал, сообщили в оперштабе.

Минобороны России отчиталось о 40 сбитых украинских беспилотниках над тремя регионами и акваторией Азовского моря в ночь на 26 января, в том числе над Краснодарским краем – 34.

Взрывы в Адыгее
Embed
Взрывы в Адыгее

No media source currently available

0:00 0:22:36 0:00

Взрывы в Адыгее

13 человек пострадали

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No live streaming currently available

0:00 0:00 Live

live Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG