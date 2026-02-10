Ссылки для упрощенного доступа

В Славянске в результате атаки погибли мать и её 11-летняя дочь

Последствия удара по Славянску, Донецкая область, 10 февраля 2026 года
Последствия удара по Славянску, Донецкая область, 10 февраля 2026 года

В городе Славянск в Донецкой области Украины в результате российского удара погибли женщина и её 11-летняя дочь. Ещё 14 человек, среди которых семилетний ребёнок, получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Каждый день для Донбасса – это новые и новые военные преступления россиян. Удары по мирным городам, по домам, по детям – это террор, которому нет оправдания. Мир должен это видеть и называть вещи своими именами", – написал он.

В полиции Донецкой области сообщили, что российские военные ударили по городу управляемыми бомбами. Тела матери и дочери обнаружили в частном доме, который был полностью разрушен.

Повреждены дома, котельные и нежилые помещения.

