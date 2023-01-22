В Словакии провалился референдум о возможности досрочных выборов

В Словакии в субботу безрезультатно завершился общенациональный референдум о внесении поправок в Конституцию страны, которые должны были облегчить проведение досрочных парламентских выборов. Референдум инициировали оппозиционные партии, которые их оппоненты называют пророссийскими из-за их позиции по отношению к войне в Украине.

Референдум был признан несостоявшимся, поскольку в нём приняли участие лишь чуть более четверти всех избирателей, имеющих право голоса. Юридическую силу итоги референдума имели бы только в том случае, если бы на участки пришло более половины зарегистрированных избирателей.

Более 97% процентов пришедших на участки голосовали за поправки - по всей видимости, речь идёт о сторонниках оппозиции. Те, кто поддерживает правящую коалицию, остались дома.

Прошлой осенью правительство Словакии, активно поддерживающее Украину в войне с Россией, получило вотум недоверия в парламенте. Новую коалицию сформировать не удалось. Однако, в отличие от ряда стран, Конституция Словакии не предусматривает возможности досрочных выборов в таком случае - парламент должен доработать до истечения 4-хлетнего срока, на который он избран, то есть до 2024 года.

Если представители правительства и оппозиции до конца января не договорятся о механизме досрочных выборов, президент Словакии Зузана Чапутова, как она обещала, назначит техническое правительство. Оно, как ожидается, продолжит поддержку Украины, в то время как большинство оппозиционных партий выступает за её сокращение и за то, чтобы подталкивать Киев к переговорам с Москвой.