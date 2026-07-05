В Словакии референдум об отмене пожизненной пенсии Фицо не состоялся

Референдум об отмене пожизненных выплат премьер-министру Словакии Роберту Фицо после его отставки признан несостоявшимся из-за низкой явки. По данным Associated Press, после обработки почти всех бюллетеней явка составила чуть выше 16% при необходимых 50%.

На голосование были вынесены два вопроса: об отмене пожизненной выплаты бывшим премьер-министрам и о восстановлении Специальной прокуратуры, занимавшейся расследованием тяжких преступлений и коррупции. Это ведомство было упразднено правительством Фицо в 2024 году, что вызвало массовые протесты в стране.

По данным словацких СМИ, большинство участников референдума поддержали оба предложения.

Положение о пожизненных выплатах бывшим главам правительства было принято в 2024 году после покушения на Роберта Фицо, в результате которого он получил тяжёлые ранения. Согласно закону, премьер-министр, занимавший должность не менее двух сроков, после отставки получает ежемесячную выплату, сопоставимую с зарплатой депутата парламента. Этим критериям в настоящее время соответствует только Фицо.

Референдум был инициирован внепарламентской оппозиционной партией Demokrati, собравшей более 350 тысяч подписей в его поддержку.

За всю историю независимой Словакии состоявшимся был признан только один референдум – о вступлении страны в Евросоюз в 2003 году. Остальные не преодолели необходимый порог явки.