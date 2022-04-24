В Словении партия премьер-министра проигрывает выборы в парламент

Словенская демократическая партия, возглавляемая действующим премьер-министром Янезом Яншем, проигрывает парламентские выборы. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчёта голосов после закрытия участков на выборах в воскресенье, 24 апреля. Глава правительства в стране назначается депутатами.

После подсчёта 67,4 процентов голосов, за проевропейское "Движение "Свобода", возглавляемое бизнесменом Робертом Голобом, проголосовали чуть больше 34 процента граждан страны. На втором месте идет Словенская демократическая партия, которую возглавляет Янша, с 24%, на третьем - "Новая Словения - Христианские демократы" с 7 процентами, на четвертом - "Социальные демократы" с 6,6 процентами. Партия "Левых" балансирует на грани проходного барьера в четыре процента.

63-летнего Яншу обвиняют в авторитарном давлении на политику Словении, в попытках нарушения верховенства права, давлении на СМИ и правозащитников. Экзит-поллы после закрытия участков показали даже большее преимущество "Свободы" — согласно опросам, за неё проголосовали около 36 процентов избирателей, а за партию Янши — 22,5 процента.