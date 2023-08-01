В Сочи арестовали пришедшего на митинг с семьёй и котятами

В Сочи на двое суток арестовали Дмитрия Николаева, пришедшего на отменённый митинг с семьёй и котятами. Ему вменили неповиновение полиции. Об этом рассказал "Кавказский узел".

Николаев, его жена Настасья, пятилетняя дочь и два котёнка приехали на акцию протеста, чтобы "поддержать митингующих против изъятия земель" в воскресенье, 30 июля. Они не знали, что митинг отменили накануне – как и ещё полсотни человек, собравшихся на акцию.

Узнав, что митинга не будет, люди разошлись по парку и общались, пишет "Кавказский узел". Николаевы решили воспользоваться случаем, чтобы пристроить котят, и написали небольшой плакат "Отдадим котят в добрые руки". После этого их задержали.

По словам очевидца, сначала полицейские "потащили" в автозак Николаева. "Он спрашивал их, что им надо и куда они его волокут, просил представиться, но ответов не последовало", – рассказал очевидец. Затем в другой автозак пятеро полицейских "затащили" Николаеву с дочерью и котятами – ей тоже ничего не объяснили. Из полиции их отпустили через четыре часа без протокола, рассказала Николаева.

Её муж остался в отделе. По словам дежурного, Николаева задержали по ориентировке, но он оказал сопротивление полиции. За это на него и составили протокол по статье о неповиновении полицейским. Жена Николаева пожаловалась на действия полиции на телефон доверия, однако ответа пока не получила.