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В Сочи после стихии введён режим чрезвычайной ситуации

Сочи (наводнение 2015 года)

Власти Сочи объявили на всей территории города режим чрезвычайной ситуации - в связи со стихийным бедствием и вызванными им разрушениями. Об этом в воскресенье сообщил глава города Алексей Копайгородский.

На Сочи в ночь на воскресенье обрушились сильные ливни, дожди шли и в предыдущие три дня. В результате река Бзугу в Хостинском районе города вышла из берегов, также сильно поднялся уровень рек Хоста, Мацеста и Кудепста. В одном из районов бурный поток смыл припаркованные автомобили. Погибла женщина, есть пострадавшие. Как пишет Копайгородский, несколько десятков человек были спасены из потоков воды, "которые шли по улицам и смывали всё на своём пути". По данным властей, затопило дороги и первые этажи множества зданий, подвалы многоэтажных домов и двух больниц. Из-за схода селя на улицы Цюрупы рухнула подпорная стена.

В соцсетях опубликованы многочисленные фотографии и видео произошедшего.

Глава курортного города назвал ситуацию "очень серьёзной". "Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило" - отметил Копайгородский.

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