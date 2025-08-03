В Сочи задержали двух девушек и юношу, которые сняли видео на фоне горящей нефтебазы, говорится в телеграм-канале управления МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, они приехали в Сочи из Нижнего Тагила. На одну из задержанных составили протокол по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. По этой статье предсмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

Нефтебаза в Адлерском районе Сочи загорелась в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 3 августа. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, причиной пожара стало падение обломков дрона.

Телеграм-каналы опубликовали видео "прилетов" по нефтебазе и со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Сочи были слышны около 20 взрывов.