Оштрафована автор видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Блогер Карина Ощуркова, снявшая видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере, оштрафована на 30 тысяч рублей по статье административного кодекса о невыполнении правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Как отмечает пресс-служба судов Краснодарского края, ролик, который она сняла и опубликовала в тиктоке, нарушает запрет на съемку последствий атак БПЛА.

Ощуркова принесла извинения и объяснила своё поведение "состоянием алкогольного опьянения".

На видео на фоне горящей нефтебазы Ощуркова позирует вместе с двумя друзьями - юношей и девушкой. Все трое приехали в Сочи из Нижнего Тагила.

Нефтебаза в Адлерском районе Сочи загорелась в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 3 августа. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, причиной пожара стало падение обломков дрона. Телеграм-каналы опубликовали видео "прилетов" по нефтебазе и со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Сочи были слышны около 20 взрывов.

Канал Shot сообщает об отмене авиарейса из Сочи в Ереван, на котором в столицу Армении собирались лететь россияне, купившие билет на концерт американской певицы Дженифер Лопес, состоявшийся в воскресенье.

Согласно этому сообщению, время вылета несколько раз переносилось, а потом рейс был вообще отменен - без официального объяснения причин. Многие пассажиры приехали в Сочи из других регионов, где аэропорты в тот момент были закрыты.