В новые составы Общественных наблюдательных комиссий не попали известные правозащитники Ева Меркачева, Игорь Каляпин, Валерий Борщев, Светлана Астраханцева, Зоя Светова, Марина Литвинович, Иван Мельников, и другие. Об этом в своём телеграм-канале сообщила Меркачева, много лет проработавшая в ОНК Москвы.

По её словам, в состав комиссий не попал ни один из "настоящих правозащитников", кто подал заявку на вступление, а таких заявок, как написала Меркачева, было "огромное количество". В то же время она утверждает, что о правозащитной деятельности большинства из тех, кто стал членами ОНК, "неизвестно ничего".

Отдельно Меркачева отметила, что из составов ОНК убрали журналистов, назвав это "давней мечтой силовиков".

Составы Общественных наблюдательных комиссий в 85 регионах России ежегодно утверждает Общественная палата РФ. Члены ОНК имеют право посещать тюрьмы, СИЗО и колонии, чтобы проверять условия содержания в них заключённых, общаться с заключёнными по вопросам обеспечения их прав и принимать у них жалобы.

В 2016 году формирование новых составов ОНК сопровождалось скандалом из-за недопуска туда людей, критически настроенных к власти. В состав комиссий тогда не вошли, в частности, правозащитница Зоя Светова и журналистка Елена Масюк. Светова сообщала, что против её кандидатуры выступила ФСБ.

В 2019 году в состав комиссии не вошли сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв, член МХГ Евгений Еникеев, руководитель отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина, ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская. Наконец в апреле 2021 года из состава ОНК Москвы исключили правозащитницу Марину Литвинович. В том же году издание "Проект" сообщило, что в 66 регионах России председатели Общественных наблюдательных комиссий и их заместители либо являются бывшими сотрудниками силовых ведомств, либо связаны с властью.