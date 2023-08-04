В соцсетях появились сообщения о взрывах в районе Керченского моста

В ночь на 5 августа крымские телеграм-каналы сообщили о взрыве в районе Керченского (Крымского) моста. Они утверждают, что на мосту отключено освещение – он перекрыт для движения. Также пишут о комбинированных ударах дронами – надводными и воздушными.

Как сообщается на сайте "Крым.Реалии", представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов пишет о мощном взрыве в районе Керченского моста. Но советник российского главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах не подтверждает.

Сигнал тревоги в районе Керченского моста, по его словам, включен только в связи с угрозой нападения. Крючков также написал, что "громкие звуки", которые были слышны в Керчи поздно вечером в пятницу, к Крымскому мосту отношения не имели.

Пользователи Х (бывшего Твиттера) разместили сведения о танкере, якобы подорванном на подходе к Керченскому проливу. Так, источник, близкий к российскому морскому и речному судоходству сообщил об ударе морскими дронами по танкеру в 30 морских милях от Керченского пролива.