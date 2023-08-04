В соцсетях появились сообщения о взрывах в районе Керченского моста

В ночь на 5 августа крымские телеграм-каналы сообщили о взрыве в районе Керченского (Крымского) моста. Они утверждают, что на мосту отключено освещение – он перекрыт для движения. Также пишут о комбинированных ударах дронами – надводными и воздушными.
Как сообщается на сайте "Крым.Реалии", представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов пишет о мощном взрыве в районе Керченского моста. Но советник российского главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах не подтверждает.
Сигнал тревоги в районе Керченского моста, по его словам, включен только в связи с угрозой нападения. Крючков также написал, что "громкие звуки", которые были слышны в Керчи поздно вечером в пятницу, к Крымскому мосту отношения не имели.
Пользователи Х (бывшего Твиттера) разместили сведения о танкере, якобы подорванном на подходе к Керченскому проливу. Так, источник, близкий к российскому морскому и речному судоходству сообщил об ударе морскими дронами по танкеру в 30 морских милях от Керченского пролива.
Русская служба англоязычного издания The Moscow Times со ссылкой на центр управления движением в Керченском проливе сообщает об атаке надводных и воздушных дронов.
Жители района Аршинцево и поселков Героевка и Яковенково сообщают о взрывах. Освещение на Керченском мосту отключено, мост перекрыт.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о "массированной атаке" украинских боевых беспилотников на Крымский мост.
Близкий к Росморречфлоту источник сообщает, что морской дрон врезался в танкер на расстоянии 30 миль (50 км) от Керченского пролива. В телеграм-каналах опубликовано фото предполагаемого судна. Это танкер Sig, который находился на якорной стоянке. Канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что Sig доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, из-за чего попал под санкции США.
Экипаж судна сообщил о повреждении машинного отделения. Телеграм-канал "Осторожно, новости" опубликовал переговоры с танкером. Член экипажа рассказал, что судно на плаву, но не может перемещаться без буксира. Машинное отделение затоплено.
По предварительным данным, серьезно пострадавших нет. Однако несколько членов экипажа получили мелкие порезы от разбитых стекол.
Телеграм-канал "Рыбарь" сообщил, что один беспилотник упал в районе Крымского моста после того, как "был сбит средствами ПВО".
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