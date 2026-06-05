В список "иноагентов" внесли журналистов-расследователей

Министерство юстиции России внесло в список так называемых иностранных агентов журналистов-расследователей Михаила Маглова и Виталия Солдатских, активистку Татьяну Фролову и экс-сопредседателя движения "Голос" Станислава Андрейчука.

Солдатских и Маглов сотрудничают с медиа "Проект". Они работали над расследованиями о президенте России Владимире Путине и его окружении.

2 июня в отношении Андрейчука возбудили уголовное дело за непродоставление отчета о деятельности "иностранного агента", которым признано движение "Голос". Движение прекратило существование в день внесения в реестр Минюста.

Андрейчук подал жалобу в Минюст с требованием прояснить, считают ли там "Голос" действующей организацией, а его ее сопредседателем. На жалобу ему не ответили.

4 июня заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что в 2024 году только 4 % "иностранных агентов" попали в реестр из-за иностранного финансирования.