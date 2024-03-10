В список помилованных Путиным женщин вошла политзаключённая

В список помилованных президентом России Владимиром Путиным женщин вошла политзаключенная из Бурятии, сообщает издание "7х7".

По данным СМИ, речь идёт о пенсионерке Наталье Филоновой, которую в августе прошлого года приговорили почти к 3 годам колонии по делу о нападении на полицейских во время акции против мобилизации. Отмечается, что приёмного сына Филоновой отправили в детский дом, откуда он жаловался на избиения.

Ранее Владимир Путин в честь празднования 8 марта подписал указ о помиловании 52 находящихся в заключении женщин. Их имена не сообщались - говорилось лишь, что "прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции".

В то же время по данным "ОВД-Инфо" и правозащитного общества "Мемориал", в заключении или под следствием находятся около двухсот россиянок, которых преследуют по политическим мотивам.