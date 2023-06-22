В Средиземном море сотни беженцев погибли при попытке достичь Греции

Пакистанское Федеральное следственное агентство сообщило в четверг агентству Reuters о гибели 209 пакистанцев у побережья Греции. Небольшое судно с сотнями беженцев перевернулось и затонуло в открытом море на прошлой неделе.

Как следует из запросов родственников, чьи близкие пропали, судно с мигрантами отправилось из Ливии в Грецию.

По ранее опубликованным данным, официально погибшими числятся 82 человека, выжившими 104, из которых 12 - граждане Пакистана. Следователи продолжают проверять и устанавливать имена погибших. Расследование и уточнение потерь морского крушения продолжаются.

Сотни беженцев из разных стран находились на борту парома, во время крушения. Столь трагических происшествий с большими человеческими потерями за последние несколько лет в Средиземном море не было.

Ранее сообщалось, что 181 человек на борту судна был пакистанцем, а ещё 28 - из Кашмира. Медики собрали генетические образцы в двухстах семьях.

По данным очевидцев на судне длиной примерно 20-30 метров находилось около 400 человек.