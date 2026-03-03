В Средиземном море загорелся российский газовоз Arctic Metagaz

В Средиземном море горит российский танкер для перевозки сжиженного газа Arctic Metagaz. Об этом сообщили морской OSINT-аналитик H. I. Sutton, греческий сайт Naftemporiki, Times of Malta а также профильное издание gCaptain.

По данным gCaptain, судно загорелось рано утром 3 марта. Видео пожара появилось в Telegram и соцсети X. Утверждается, что пожару предшествовали взрывы. H. I. Sutton считает видео подлинным.

Греческая компания Diaplous Group, специализирующаяся на морской безопасности и управлении рисками, подтвердила факт пожара. Сайт Naftemporiki утверждает, что российское судно горит у берегов Ливии.

По одной из версий, газовоз был атакован украинскими дронами с территории Ливии, где работает спецназ украинской военной разведки. Этой версии придерживается Naftemporiki, не приводя подтверждений.

Как пишет The Insider, 18 февраля Arctic Metagaz загрузил сжиженный природный газ (СПГ) на принадлежащей "Новатэку" плавучей установке хранения Saam (FSU), которая дрейфует под флагом России примерно в 50 км к северо-западу от Мурманска.

После этого Arctic Metagaz прошел вокруг Великобритании и Испании и вошел в Средиземное море. Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, которые он предоставил The Insider, Arctic Metagaz отключил систему автоматической идентификации (AIS) вечером 2 марта на выходе из исключительной экономической зоны Мальты. Сигналов бедствия с танкера не поступало, подчеркивает издание Naftenporiki.



По данным украинской разведки, газовоз Arctic Metagaz – суднно, задействованное в перевозке санкционного СПГ с российского проекта "Арктик СПГ-2" на китайский терминал Beihai. При осуществлении рейсов такие суда часто передают искаженные данные AIS, что является нарушением норм международного морского права.

Российский проект "Арктик СПГ-2" находится под санкциями США и Великобритании. В отношении танкера Arctic Metagaz действуют санкции Евросоюза, Швейцарии, Канады и Новой Зеландии.