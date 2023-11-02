В США адмирал Лиза Франкетти возглавит военно-морские операции

Сенат США в четверг утвердил адмирала Лизу Франкетти на посту начальника военно-морских операций. Таким образом, Франкетти стала не только первой женщиной на высшем командном посту в ВМС, но и первой женщиной в Объединённом комитете начальников штабов.

Ранее, как офицер ВМФ США, Франкетти занимала должность директора по стратегии, планам и политике с 2020 по 2022 год, второго заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий в 2020 году и командующего Шестым флотом США с 2018 по 2020 год.

21 июля 2023 года президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Франкетти на должность начальника военно-морских операций. В августе 2023 года, после отставки адмирала Майкла Гилдея, она заняла пост исполняющего обязанности руководителя военно-морскими операциями.