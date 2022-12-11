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В США арестован подозреваемый в причастности к взрыву над Локерби

На месте крушения в Локерби

Гражданин Ливии Абу Агила Масуд, подозреваемый в причастности к взрыву на борту пассажирского самолёта над шотландским городом Локерби в 1988 году, заключён под стражу и находится в тюрьме в Соединённых Штатах.

Об этом сообщили в воскресенье власти Шотландии - передаёт Би-би-си.

Два года назад в США в отношении Масуда были выдвинуты официальные обвинения в том, что он соорудил взрывное устройство, сработавшее 21 декабря 1988 года на борту "Боинга-747" авиакомпании Pan American.

Тогда погибли все 259 человек, бывшие на борту самолёта, летевшего из Лондона в Нью-Йорк, главным образом граждане США. Ещё 11 жителей Локерби погибли на земле.

Масуд - бывший офицер ливийской разведки. Ранее, как утверждается, он сам заявлял о своей причастности к взрыву в 1986 году дискотеки LaBelle в Западном Берлине, Германия, в результате которого погибли два военнослужащих США.

В прошлом месяце стало известно, что Масуд был похищен в Ливии некой вооружённой группировкой. Тогда же появились предположения, что он может быть передан похитителями в США. Как именно он попал в Соединённые Штаты, шотландские власти не сообщили. Они подтвердили, что британские правоохранительные органы сотрудничают с коллегами из США.

Власти США сообщение пока не комментировали.

  • В 2001 году ливиец Абдельбасет аль-Меграхи был признан виновным в совершении теракта на борту "Боинга". Его приговорили к пожизненному заключению, однако шотландские власти помиловали его в 2009 году, поскольку он был смертельно болен. Аль-Меграхи умер в 2012 году.
  • Аль-Меграхи был сотрудником ливийской службы безопасности. Власти Ливии во главе с тогдашним диктатором Муаммаром Каддафи после долгого периода отрицания в 2003 году признали ответственность официальных лиц государства за взрыв и согласились выплатить компенсации семьям погибших. Вопрос о том, отдавал ли лично Каддафи приказ совершить теракт, остаётся открытым, хотя существует немало свидетельств того, что это было именно так.

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