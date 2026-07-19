В США арестованы братья Тейты, Британия добивается их экстрадиции

Служба маршалов Министерства юстиции США арестовала 18 июля в Майами интернет-инфлюэнсеров и бизнесменов братьев Эндрю и Тристана Тейтов. Арест связан с требованием экстрадиции братьев в Великобританию. Королевская прокуратура (CPS) выдвинула против них обвинения в изнасилованиях и торговле людьми.

Как утверждается в заявлении прокуратуры, Эндрю и Тристан Тейты с июля 2010 по август 2017 года совершили целую серию преступлений, среди которых также нанесение телесных повреждений и непристойные изображения детей.

В отношении 39-летнего Эндрю Тейта выдвинуты дополнительные семь обвинений в изнасиловании, три обвинения в содействии торговле людим с целью сексуальной эксплуатации, три обвинения в нанесении телесных повреждений и 19 - в преступлениях, связаннх с порнографией. В отношении его брата, 38-летнего Тристана, выдвинуто меньшее число обвинений, но его также обвиняют в изнасилованиях и торговле людьми.

Братья Тейты имеют гражданство как США, так и Великобритании. Ранее против них были возбуждены уголовные дела в Румынии.

Братья Тейты - бывшие кикбоксёры, завоевавшие большую популярность в интернете, агрессивно продвигая так называемые "мужские ценности". Эндрю Тейт сам называл себя женоненавистником. При этом все обвинения в свой адрес, выдвинутые ранее, он отрицает. Относительно новых обвинений реакции братьев пока нет.