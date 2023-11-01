В США арестованы трое россиян. Их обвиняют в поставках электроники

Власти США арестовали трёх граждан России, которым предъявлены обвинения в организации поставок американской электроники в обход санкций, которые могли использоваться для нужд российской армии. Об этом сообщает Минюст США.

Обвинения предъявлены 52-летнему Салимджону Насриддинову, у которого есть гражданства России и Таджикистана, а также состоящим в браке 37-летнему Николаю Гольцеву и 32-летней Кристине Пузыревой, у которых есть гражданства России и Канады. Их обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций и мошенничества.

Насриддинов был задержан в Бруклине 31 октября, из его дома изъяты тысячи полупроводников и другой электроники, утверждает американская прокуратура. Гольцева и Пузыреву задержали в отеле на Манхэттене, когда они собирались на встречу с Насриддиновым.

По данным прокуроров, арестованные отправили более 300 партий электронных изделий, запрещенных для экспорта в Россию общей стоимостью около 10 миллионов долларов. Некоторых из таких компонентов позже обнаруживали в российской военной технике, которая использует на войне в Украине — дронах, ракетах, танках.

Американская прокуратура считает, что Гольцев получал заказы от представителей российской оборонной и технологической промышленности, которые называли необходимые им электронные компоненты.

Затем он связывался с американскими производителями, используя фальшивые имена, и при помощи Насриддинова покупал составляющие для двух созданных ими компаний SH Brothers и SN Electronics, утверждают прокуроры. Пузырева, по их данным, управляла множеством банковских счетов и осуществляла финансовые транзакции.

После покупки товаров их перенаправляли в компании-посредники из Турции, Гонконга, Индии, Китая и ОАЭ, откуда отправляли в Россию, сообщает Минюст США.