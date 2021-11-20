В США частная компания Astra впервые вывела ракету на орбиту

Американская частная космическая компания Astra впервые вывела на орбиту свою лёгкую ракету-носитель "Рокет 3". Пуск состоялся в субботу ночью по местному времени с космодрома Кадьяк на Аляске, трансляция велась в ютью-каналах о космонавтике.

Astra разрабатывает двухступенчатую ракету с керосин-кислородными двигателями, способную выводить груз массой до 150 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания была основана в 2016 году, к 2025 году она рассчитывает проводить приблизительно 300 пусков в год.

Пуск в субботу стал четвёртой попыткой компании вывести груз на орбиту. Прошлые три закончились неудачей. Последние два пуска в качестве нагрузки ракета несла макет груза американских военных, — передаёт издание Space.com.