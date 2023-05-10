В США генпрокурор Гарланд разрешил перевод Украине денег Малофеева

Генпрокурор Меррик Гарланд санкционировал перевод конфискованных активов российского олигарха Константина Малофеева для использования в Украине. В среду он заявил, что США начинают передачу конфискованных российских активов на нужды Украины.
В прошлом году Министерство юстиции предъявило российскому олигарху Константину Малофееву обвинения в нарушении санкций, объявленных против России за начала полномасштабного вторжения в Украину. Малофеев обеспечивал финансирование россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму, отмечает "Голос Америки".
Это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, но он не будет последним, – подчеркнул глава Министерства юстиции США.
- Ранее, в апреле Генпрокурор Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции будет чрезвычайно жестко следить за соблюдением всех введенных против России санкций и решительно выявлять активы российских олигархов и других лиц, внесенных в санкционные списки.
- "Мы не оставим камня на камне и пойдем до конца в расследовании, арестах и судебном преследованию тех, чьи преступные действия позволяют России продолжать несправедливую войну в Украине", – подчеркнул Гарланд.
- "Неважно, как далеко вы уплывете на своей яхте; неважно, как хорошо вы спрячете ваши активы, неважно, как ловко вы маскируете вредоносные компьютерные вирусы и свои онлайн-операции. Министерство юстиции США использует все свои возможности, чтобы найти вас, помешать вашим заговорам и привлечь вас к ответственности", – обещал генпрокурор.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.