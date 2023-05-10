В США генпрокурор Гарланд разрешил перевод Украине денег Малофеева

Генпрокурор Меррик Гарланд санкционировал перевод конфискованных активов российского олигарха Константина Малофеева для использования в Украине. В среду он заявил, что США начинают передачу конфискованных российских активов на нужды Украины.



В прошлом году Министерство юстиции предъявило российскому олигарху Константину Малофееву обвинения в нарушении санкций, объявленных против России за начала полномасштабного вторжения в Украину. Малофеев обеспечивал финансирование россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму, отмечает "Голос Америки".



Это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, но он не будет последним, – подчеркнул глава Министерства юстиции США.