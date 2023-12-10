В США глава университета уволилась после обвинений в антисемитизме

Президент Университета Пенсильвании Лиз Мэгилл объявила, что покидает свою должность. Ранее её подвергли резкой критике из-за высказываний, которые могли быть расценены как антисемитские.

Во вторник в Палате представителей Конгресса США Мэгилл вместе с главами нескольких других ведущих американских университетов принимала участие в слушаниях, посвящённых росту антисемитских настроений в вузах из-за событий в секторе Газа. На вопрос конгрессмена Элизе Стефаник, можно ли считать призывы к геноциду евреев нарушающими кодекс поведения университета, Мэгилл ответила уклончиво, хотя Стефаник просила дать ответ "да" или "нет".

Ещё два преставителя престижных американских вузов - президент Гарвардского университета Клодин Гэй и президент Массачуссетского технологического института (MIT) Салли Корнблют, - тоже уклонились от прямого ответа, заявив, что призывы к геноциду евреев могут не нарушать кодекс поведения, если они не переходят от призывов к действиям, и что подобные высказывания могут "зависеть от контекста".

Это вызвало бурную реакцию в американских и международных СМИ и в социальных сетях. Более 70 конгрессменов подписали открытое письмо с требованием увольнения Мэгилл, Гэй и Корнблют. Законодатели говорят о "взрыве антисемитизма" в университетских кампусах и осуждают объяснения ректоров. Ряд крупных филантропов объявили, что прекратят пожертвования университетам.

После начала Израилем военных действий в секторе Газа в ответ на атаку 7 октября группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, во многих университетах США пропалестински настроенные студенческие сообщества выступили с осуждением Израиля. В некоторых случаях они призывали к дискриминации студентов-израильтян и евреев. Студенты-евреи сообщали, что боятся приходить на занятия и покидать свои комнаты в общежитиях кампусов, а университеты не предоставляют им защиты.

Председатель попечительского совета Университета Пенсильвании Скотт Бок сообщил, что Мэгилл подала в отставку с поста президента вуза по собственному желанию, но продолжит преподавать на юридическом факультете университета. Её высказывания в Палате представителей он назвал "неверным шагом, сделанным после пятичасового агрессивного допроса в комитете Конгресса". Чуть позже Бок заявил о том, что тоже уходит с должности.