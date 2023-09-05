В США "гордый парень" Энрике Таррио приговорён судом к 22 годам тюрьмы

Американский суд приговорил бывшего лидера праворадикальной группировки "Гордые парни" (Proud Boys) Энрике Таррио к 22 годам тюрьмы за участие в штурме Капитолия США 6 января 2021 года. Об этом поздно вечером во вторник сообщили западные СМИ.

Таррио был осужден за подстрекательство к мятежу и участие в планировании штурма Капитолия. В тот январский день тысячи сторонников бывшего президента США Дональда Трампа силой пытались помешать Конгрессу утвердить результаты выборов. Трамп и его сторонники называли итоги голосования "сфальсифицированными".

Прокуратура утверждала, что "Гордые парни" намеревались силой оставить Трампа у власти. Министерство юстиции США добивалось для Энрике Таррио 33 лет тюремного заключения, несмотря на то, что он лично не участвовал непосредственно в штурме Капитолия.

Тюремный срок Таррио, 22 года лишения свободы, стал самым строгим приговором, вынесенным в рамках судебных преследований за беспорядки 6 января 2021 года. До этого основатель организации Oath Keepers Стюарт Родс, осужденный по отдельному делу за подстрекательство к мятежу, был приговорен к 18 годам.