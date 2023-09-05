В США "гордый парень" Энрике Таррио приговорён судом к 22 годам тюрьмы

Американский суд приговорил бывшего лидера праворадикальной группировки "Гордые парни" (Proud Boys) Энрике Таррио к 22 годам тюрьмы за участие в штурме Капитолия США 6 января 2021 года. Об этом поздно вечером во вторник сообщили западные СМИ.
Таррио был осужден за подстрекательство к мятежу и участие в планировании штурма Капитолия. В тот январский день тысячи сторонников бывшего президента США Дональда Трампа силой пытались помешать Конгрессу утвердить результаты выборов. Трамп и его сторонники называли итоги голосования "сфальсифицированными".
Прокуратура утверждала, что "Гордые парни" намеревались силой оставить Трампа у власти. Министерство юстиции США добивалось для Энрике Таррио 33 лет тюремного заключения, несмотря на то, что он лично не участвовал непосредственно в штурме Капитолия.
Ранее суд приговорил другого лидера "Гордых парней" Итана Нордина к 18 годам лишения свободы.
Единственная причина, по которой Таррио не участвовал в марше вместе с остальными, заключается в том, что он был арестован по прибытии в Вашингтон и получил судебное распоряжение покинуть округ, – заявили прокуроры. Охарактеризовав Таррио как "умелого пропагандиста", они заявили, что он "принес гораздо больший вред, чем мог бы принести в качестве отдельного участника беспорядков", сообщили AFP и "Голос Америки".
В результате нападения на Конгресс погибли, по меньшей мере, пять человек, 140 полицейских получили ранения.
Министерство юстиции предъявило обвинения в причастности к штурму Капитолия более чем 1100 лицам.
Около 630 из них признали себя виновными по различным пунктам обвинения, а 110 человек были признаны виновными в судебном порядке.
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