В США готовят меры по запрету продуктов "Лаборатории Касперского"

Министерство торговли США готовит более строгие меры по запрету антивирусных программ и программного обеспечения "Лаборатории Касперского", сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), ccылаясь на свои источники в администрации Байдена. На это обратил внимание "Голос Америки".

Меры против "Лаборатории Касперского" могут быть пробным шаром, а позднее применены против китайских компаний, считают источники WSJ.

Сложность задачи по запрещению программного обеспечения заключается в том, что сначала надо достоверно оценить насколько широко распространены в США продукты "Лаборатории Касперского". Чрезмерно широкое ограничение может поставить под угрозу функциональность другого программного обеспечения, говорится в публикации.

Международная компания "Лаборатория Касперского" специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведёт свою деятельность во многих странах, её центральный офис находится в Москве.

В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США внесла "Лабораторию Касперского" в список юридических лиц, угрожающих национальной безопасности США.