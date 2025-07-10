В США начато расследование против экс-глав ФБР и ЦРУ

В США начато уголовное расследование в отношении бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-главы ФБР Джеймса Коми — по подозрению в нарушениях закона, допущенных в деле о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Минюст подтвердил факт расследования, но не раскрыл деталей, пишет The Washington Post.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал в ФБР материалы, включающие предполагаемую дачу Бреннаном ложных показаний Конгрессу, сообщают источники Fox News. Расследование в отношении Коми также ведётся, его детали не раскрываются. Источники утверждают, что ФБР рассматривает их действия как возможный заговор.

The Washington Post уточняет, что Рэтклифф опубликовал внутренний отчет ЦРУ с критикой выводов Бреннана, согласно которым президент России Владимир Путин пытался помочь тогда кандидату в президенты Дональду Трампу выиграть выборы у Хиллари Клинтон.

Какие конкретно обвинения могут быть предъявлены Бреннану и Коми — пока неизвестно. Как отмечает The New York Times, приведет ли расследование к предъявлению обвинений тоже пока неясно.

Источник, близкий к Коми, заявил, что тот не контактировал со следствием. Адвокат Коми отказался от комментариев. Ни Коми, ни Бреннан не ответили на запросы журналистов. ФБР и ЦРУ также воздержались от комментариев.

Трамп 9 июля сказал журналистам, что знает о расследовании только из СМИ, но назвал Бреннана и Коми "очень нечестными людьми", заявив, что "им, возможно, придется за это заплатить".