В США обеспокоены судьбой Пола Уилана. Он госпитализирован в колонии

Соединённые Штаты глубоко обеспокоены судьбой гражданина США Пола Уилана, который находится в колонии в России. Об этом в среду заявили госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Белого дома Джон Кирби.

Ранее семья Уилана заявила, что с 23 ноября не имеет никаких известий от Пола Уилана, который был осуждён в России к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. 17 ноября, как сообщалось, он был переведён в тюремную больницу в колонии в Мордовии, где он находится. При этом днём ранее, когда его посещали, он выглядел здоровым, и не известно, почему он был госпитализирован.

По словам Блинкена, запросы американских дипломатов на связь с Уиланом пока остались без ответа.

Президент США Джо Байден и другие представители Соединённых Штатов ранее утверждали, что будут добиваться освобождения Уилана и американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой в России по обвинению в контрабанде наркотиков. Представители как США, так и России признавали, что ведутся переговоры о возможном обмене американских граждан на россиян, содержащихся в заключении в Соединённых Штатах - чаще всего при этом называется имя Виктора Бута, осуждённого за контрабанду оружия. В апреле нынешнего года Россия обменяла осуждённого в США за подготовку перевозки кокаина лётчика Константина Ярошенко на бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, осуждённого по обвинению в нападении на полицейских в Москве.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. Он не признаёт вину в шпионаже, официальный Вашингтон также заявлял, что считает и его, и Грайнер невиновными.