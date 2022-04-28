Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий использовать связанные с Россией активы для оказания помощи Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".

Законопроект, авторами которого выступили демократ Том Малиновски и республиканец Джо Уилсон, поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

В документе уточняется, что данные меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от двух миллионов долларов, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Закон также затронет активы, полученные благодаря оказанию поддержки российским властям.

Изъятые средства предполагается перепродать, а вырученные деньги направить на военную, гуманитарную помощь, а также восстановление инфраструктуры Украины и помощь украинским беженцам в других странах.

Кроме того, предусматривается возможность использования указанных средств на "содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга".

Согласно документу, в США следует создать межведомственную группу во главе с госсекретарем, которая бы "определила конституционные механизмы", позволяющие претворить данный законопроект в жизнь.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев намерен использовать замороженные резервы России для компенсации потерь, понесенных в результате военных действий. Для этого, по его словам, необходимо принять специальные законы в странах, заморозивших российские активы.