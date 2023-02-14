В США опубликован доклад о хищениях и переселении детей из Украины

В США во вторник опубликован независимый доклад о том, как российские власти прерывают родственные связи между похищенными в Украине детьми и их родственниками в Украине.

Доклад подготовлен в рамках программы Государственного департамента Conflict Observatory. Как сообщает Русская служба "Голоса Америки", в докладе описана обширная сеть контролируемых Россией структур, которые переселяют тысячи украинских детей на территории, подведомственные российским властям.



Незаконная передача и депортация защищенных лиц названы в докладе "серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения". Такие действия представляет собой военное преступление, – говорится в докладе. Перемещении и депортации детей аморальны по любым стандартам. "Россия должна немедленно прекратить принудительные перемещения и депортации и вернуть детей в их семьи или их законным опекунам", такое требование содержится в докладе организации Conflict Observatory.



Госдепартамент США призвал Россию обеспечить доступ внешних независимых наблюдателей к соответствующим объектам на оккупированных Россией территориях Украины и в самой России и предоставить регистрационные списки переселенных и депортированных детей Украины, сообщает "Голос Америки".

В докладе приводятся факты того, как власти РФ препятствуют возвращению детей в Украину и их "перевоспитанию", чтобы они стали пророссийскими. Авторы документа приводят и примеры передачи украинских детей на усыновление в семьи в России.

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