В США демократ Дин Филлипс объявил о желании сменить Байдена на выборах

Дин Филлипс – мультимиллионер и один из самых богатых членов Палаты представителей. До начала политичекой карьеры он унаследовал от своего отчима компанию, производящую водку и шнапс и основал фирму мороженого Talenti gelato. В 2018 году в ходе своей предвыборной кампании в Палату представителей Филлипс водил грузовик с мороженым. Тогда он победил республиканца, который баллотировался в округе на пятый срок, а позднее ещё дважды побеждал республиканцев на выборах в своем округе.



В предвыборном видеоролике Дин Филлипс так говорит о своём политическом кредо: "У нас есть некоторые проблемы... Мы собираемся восстановить эту экономику, и мы собираемся восстановить Америку".



Филлипс провел предвыборное мероприятие в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, и подал документы на участие в праймериз в офис государственного секретаря этого штата, сообщает "Голос Америки".