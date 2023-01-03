В США погиб известный гонщик и основатель DC Shoes Кен Блок

Американский раллийный гонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии на снегоходе. Ему было 55 лет.

Авария случилась в американском штате Юта. По данным местной полиции, Блок ехал по крутому склону в округе Васатч. Снегоход перевернулся. От полученных травм гонщик умер на месте.

Кен Блок – сооснователь компании-производителя обуви для скейтборда DC Shoes. Начал участвовать в гонках в 2005 году. Участвовал в раллийных сериях Rally America и Global Rallycross.

Широкую известность Блок получил благодаря своей серии видеороликов в ютьюбе о джимхане. Это вид автоспорта, цель которого пройти трассу с препятствиями за минимальное время с максимальной скоростью. Гонщик был один из популяризаторов джимханы.